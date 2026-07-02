В Сабаильском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине создания Азербайджанской полиции

В Сабаильском районе Баку состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню азербайджанской полиции и 108-й годовщине со дня образования органов полиции Азербайджана.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов, начальник Управления полиции Сабаильского района, полковник полиции Хикмет Гасымов, прокурор Сабаильского района Натиг Асадов, начальник Сабаильского районного управления Службы государственной безопасности Тунджай Мамедов, председатель Сабаильского районного суда Азер Пашаев, заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Агаев, ответственные сотрудники аппарата Исполнительной власти, личный состав районного Управления полиции и ветераны органов внутренних дел.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем участники почтили минутой молчания светлую память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за независимость, свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Выступая перед собравшимися, глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов рассказал об истории становления и развития азербайджанской полиции. Он особо подчеркнул исключительную роль Общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии органов внутренних дел и подготовке высококвалифицированных кадров. Вугар Зейналов напомнил, что профессиональный праздник сотрудников полиции был учрежден Указом Общенационального лидера от 24 мая 1998 года. Он отметил, что азербайджанская полиция неизменно стоит на страже закона, общественного порядка и безопасности граждан, добросовестно выполняя возложенные на нее задачи. Глава района поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником, выразил признательность за их самоотверженную службу и пожелал дальнейших успехов в ответственной деятельности во имя государства и народа.

Затем с поздравительной речью выступил начальник Управления полиции Сабаильского района, полковник полиции Хикмет Гасымов. Поздравив личный состав с профессиональным праздником, он отметил, что благодаря постоянному вниманию и поддержке Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева органы внутренних дел располагают современной материально-технической базой и отвечают самым высоким требованиям времени. Он подчеркнул, что сотрудники полиции достойно выполняют задачи по предупреждению преступности, обеспечению общественного порядка, защите жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, и заверил, что личный состав и впредь будет с честью выполнять возложенные на него обязанности, внося вклад в успешную реализацию государственной политики.

По завершении официальной части сотрудники Управления полиции Сабаильского района, отличившиеся при исполнении служебных обязанностей, а также ветераны органов внутренних дел были награждены Почетными грамотами главы Исполнительной власти Сабаильского района.

В завершение мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню азербайджанской полиции.