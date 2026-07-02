II Дни оперы в Азербайджане завершились торжественной премьерой оперы "Отелло"

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась масштабная премьера оперы "Отелло" великого итальянского композитора Джузеппе Верди в исполнении Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Одновременно с премьерой прошло торжественное закрытие проекта II Дни оперы, ставшего значимым событием в жизни азербайджанского оперного искусства, передает Day.Az.

Постановка "Отелло", признанная одной из вершин мировой оперной классики, была встречена зрителями с большим интересом и продолжительными аплодисментами благодаря своему богатому музыкальному языку, драматическому сюжету и высокому уровню сценического воплощения.

Дирижером спектакля выступил заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. Постановку осуществил народный артист Азербайджана Азер Зейналов. Художником по костюмам стала Улья Абдуллаева, хормейстером - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Концертмейстерами выступили Даниил Кириллов, Роза Салимова и Тофиг Шихиев.

В главных партиях выступили ведущие солисты азербайджанской оперной сцены. Партию Отелло исполнил народный артист Азербайджана Азер Зейналов, Дездемоны - заслуженная артистка Афаг Аббасова, Яго - заслуженный артист Антон Ферштандт, Кассио - заслуженный артист Турал Агаcыев, Эмилия - Нина Макарова, Родриго - заслуженный артист Алиахмед Ибрагимов, Лодовико - народный артист Акрам Поладов, Монтано - Игорь Ядров, Герольда - Руслан Персан.

Симфонический оркестр, хор и солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представили спектакль на высоком профессиональном уровне, создав у зрителей глубокое эмоциональное впечатление. Гармоничное звучание оркестра и хора, а также художественное решение постановки полноценно раскрыли драматизм произведения.

Таким образом, II Дни оперы, в течение нескольких дней представлявшие зрителям выдающиеся образцы оперного искусства, завершились яркой премьерой "Отелло" Джузеппе Верди. Проведенные мероприятия внесли значительный вклад в популяризацию богатых традиций азербайджанского оперного искусства, развитие национальной культуры и продвижение классической музыки к широкой аудитории.

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