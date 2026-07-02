В Армению через Азербайджан будет отправлена партия пшеницы

Завтра из России в Армению транзитом через Азербайджан будут отправлены 14 вагонов с пшеницей.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже перевезено более 34 тыс. тонн зерна, около 8 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, а также около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.