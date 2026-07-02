Ламин Ямаль бросил вызов Кукурелье

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль поделился ожиданиями от возможного противостояния с защитником мадридского "Реала" Марком Кукурельей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Goal, футболисты, выступающие вместе за сборную Испании, в следующем сезоне могут оказаться соперниками в матчах Ла Лиги.

Ямаль рассказал, что во время разговора с Кукурельей в шутку сделал смелое заявление о предстоящих Эль-Класико.

"Я сказал Кукурелье, что в первом Эль-Класико он выйдет в стартовом составе, а во втором - уже нет. Потому что я его просто съем", - сказал футболист.

В настоящее время оба игрока находятся в расположении сборной Испании, которая заняла первое место в группе H и вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

В 1/16 финала испанская команда встретится с Австрией. Начало матча - сегодня в 23:00 по бакинскому времени.