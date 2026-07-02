Apple избавляется от поддержки DVD

Во второй бета-версии macOS 27 Golden Gate компания Apple удалила фреймворк DVDPlayback, который отвечает за воспроизведение DVD-дисков. Компонент будет окончательно исключен из системы в одном из следующих обновлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает MacWorld.

После удаления DVDPlayback встроенный проигрыватель DVD перестал работать в бета-версии macOS 27. Пользователи новой версии операционной системы больше не могут воспроизводить DVD-диски штатными средствами операционной системы и вынуждены использовать сторонние приложения.

Фреймворк DVDPlayback долгое время не получал обновлений и считался устаревшим. Аналогичная ситуация сложилась и со встроенным DVD-плеером: приложение многие годы не развивалось, было скрыто из интерфейса macOS и запускалось автоматически только при подключении DVD-диска. При этом пользователи жаловались на низкое качество воспроизведения и нестабильную работу.

Современные компьютеры и ноутбуки Apple уже давно не оснащаются встроенными оптическими приводами, а основным способом распространения фильмов и другого мультимедийного контента стали стриминговые сервисы и цифровые загрузки. При необходимости предусмотрена возможность использования сторонних USB-приводов.