Фарид Гаибов провел двусторонние встречи в Баку

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел ряд двусторонних встреч в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, встречи состоялись в рамках второго официального заседания Бюро 10-й Конференции государств-участников Международной конвенции UNESCO о борьбе с допингом в спорте (COP10).

Гаибов встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, заместителем министра молодежи и спорта Турции Сафой Кочоглу Гюрсоем, а также директором сектора науки UNESCO по социальной политике и инклюзивности Густаво Мерино.

На встречах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по итогам второго заседания Бюро COP10.