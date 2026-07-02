Возраст имеет значение: как Азербайджан вернул детям право на детство

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Тридцатого июня в зале Милли Меджлиса депутаты приняли в третьем, окончательном чтении поправки к законам "Об информации, информатизации и защите информации", "О защите детей от вредной информации" и к Кодексу об административных проступках. На первый взгляд - обычная парламентская хроника. На деле - решение, которое ставит Азербайджан в один ряд с горсткой государств, осмелившихся сделать то, о чем миллионы родителей по всему миру годами шепчут себе под нос, глядя на ребенка, намертво приросшего к экрану: хватит.

Хватит превращать детей в сырье для алгоритмов. Хватит торговать детским вниманием как биржевым товаром, фасовать его, взвешивать и продавать рекламодателям на аукционе человеческих слабостей. Хватит делать вид, что бесконечная лента, автовоспроизведение и push-уведомления в три часа ночи - невинные технические функции, а не тщательно спроектированные крючки, рассчитанные на неокрепшую психику. Индустрия, чьи лучшие инженеры и нейробиологи десятилетие оттачивали механику цифровой зависимости, прекрасно знала, что делает. Родители остались с этой машиной один на один - вооруженные лишь уговорами, запретами и чувством вины.

Теперь между ребенком и корпорацией встало государство. Можно долго спорить о деталях регулирования, о границах между защитой и опекой, о том, как закон будет работать на практике. Бесспорно одно: молчаливое согласие закончилось. Азербайджан сказал цифровым гигантам вслух то, что до сих пор произносилось только на родительских кухнях, - и сказал это языком закона, единственным языком, который транснациональные платформы понимают без переводчика.

Скажем сразу, чтобы отсечь спекуляции: речь не идет ни о каком "запрете социальных сетей". Речь идет о введении проверки возраста при регистрации - механизме, который цивилизованный мир десятилетиями применяет к сигаретам, алкоголю, холодному оружию и порнографии, но почему-то стеснялся применить к продукту, чья способность калечить детскую психику подтверждена горами исследований. Отныне детям до 16 лет не разрешается создавать аккаунты на платформах социальных сетей, а подростки от 16 до 18 лет смогут регистрироваться с разрешения родителей. Возраст пользователей будет подтверждаться через банковскую карту, электронную почту и номер телефона, причем ответственность за достоверность этих данных закон возложил на провайдеров.

Заметьте деталь, которую критики предпочитают не замечать: азербайджанский законодатель продумал и оборотную сторону верификации - защиту приватности. Провайдерам прямо запрещено хранить собранные персональные данные в своих информационных системах, передавать их третьим лицам, использовать в коммерческих целях или для таргетированной рекламы; после завершения процедуры проверки данные подлежат незамедлительному удалению. Иными словами, платформа получает право узнать возраст ребенка - и обязанность немедленно забыть все остальное. Много ли западных регуляторов дошли до такой чистоты формулы?

За непредоставление, несвоевременное предоставление либо предоставление неполной или искаженной информации уполномоченному органу должностным лицам грозит штраф от 6 000 до 7 000 манатов, юридическим лицам - от 15 000 до 20 000 манатов. Если платформа проигнорирует требования закона, к ней смогут применить дополнительные меры - вплоть до ограничения интернет-трафика по решению суда. Механизм не декоративный: провайдер обязан регулярно анализировать поведение пользователя и проводить повторную проверку возраста при обоснованных сомнениях, а при выявлении нарушения - немедленно ограничить доступ к аккаунту.

Теперь - о главном. Почему сейчас? Почему вообще?

Цифры, накопленные мировой наукой за последнее десятилетие, читаются как обвинительное заключение. Американский хирург-генерал Вивек Мурти еще в 2023 году выпустил официальное предупреждение о рисках социальных сетей для психического здоровья подростков - документ того же ранга, что исторические предупреждения о вреде табака. Социальный психолог Джонатан Хайдт в нашумевшей книге "Тревожное поколение" собрал данные о взрывном росте подростковой тревожности, депрессии и самоповреждений, совпавшем по времени с массовым приходом смартфонов и соцсетей в детские руки. Подросток проводит в лентах в среднем около пяти часов в день - четверть времени бодрствования отдается машине, единственная цель которой - удержать внимание любой ценой. Дофаминовая игла, встроенная в карман школьника. Разве взрослые имели право так долго делать вид, что ничего не происходит?

Азербайджан, между прочим, не проснулся вчера. Закон "О защите детей от вредной информации", принятый еще в 2018 году, определил меры по ограждению детей от контента, не соответствующего их возрасту, и урегулировал отношения в этой сфере. Нынешние поправки - не революция, а логическое продолжение выстроенной системы: государство последовательно достраивает контур защиты там, где угроза мигрировала - из телевизора и киоска в смартфон. Усиление защиты детей, подготовка их к осознанной деятельности в цифровой среде, а после шестнадцати - доступ под родительским контролем: перед нами составная часть социальной политики государства, вопрос, значимый для личности, семьи, общества и страны в целом.

Скептик непременно спросит: а не самодеятельность ли это, не изоляционизм ли, не попытка ли отгородиться от цифровой современности? Отвечу фактами - их накопилось столько, что впору говорить о состоявшемся мировом консенсусе.

Начнем с Австралии, открывшей эту главу мировой регуляторной истории. С 10 декабря 2025 года никто младше 16 лет не может создавать или сохранять аккаунты в TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, X, Facebook и ряде других сервисов - под действие закона попали также Threads, Twitch, Kick и Reddit. Канберра не ограничилась декларациями: платформам пригрозили штрафами до 49,5 миллиона австралийских долларов за отказ принять разумные меры по удалению детских аккаунтов. Показательна и динамика: когда выяснилось, что цифровые гиганты саботируют закон, правительство объявило о повышении максимального штрафа за системные нарушения с 49,5 до 99 миллионов австралийских долларов и о расширении полномочий комиссара по электронной безопасности. Премьер Энтони Албаниз сформулировал претензию предельно жестко: бигтех делает недостаточно для соблюдения закона, в соцсетях по-прежнему слишком много детей. Результат между тем уже осязаем - заблокировано более пяти миллионов аккаунтов, принадлежавших пользователям младше 16 лет.

Франция двинулась следом, став пионером в Европе. В ночь с 26 на 27 января 2026 года Национальное собрание приняло в первом чтении законопроект о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет, причем за проголосовали 130 депутатов при 21 против - редкая для французского парламента степень политического единодушия. Эммануэль Макрон назвал голосование важнейшим этапом, а 31 марта 2026 года Сенат одобрил текст с поправками. Архитектура закона примечательна сама по себе: доступ к соцсетям запрещается всем несовершеннолетним младше пятнадцати лет, а для подростков от 15 до 18 лет вводится почасовое ограничение - так называемый цифровой комендантский час. График внедрения расписан: запрет для новых аккаунтов - с сентября 2026 года, эффективная проверка возраста для всех пользователей, включая существующие аккаунты, - к 1 января 2027 года.

Дальше разворачивается целая географическая панорама. Дания договорилась о запрете доступа к соцсетям для всех младше 15 лет - и мотивировка Копенгагена звучит как приговор нынешнему положению вещей: 94 процента датских детей младше 13 лет уже имеют профили как минимум в одной соцсети, а среди детей младше десяти - более половины. Датский закон может вступить в силу уже к середине 2026 года. Германия при канцлере Мерце обсуждает запрет для младше 16 лет, Польша готовит законодательство о пороге в 15 лет, Португалия ввела полный запрет для детей младше 13 лет и обязательное верифицированное родительское согласие для всех младше 16. Лондон тоже определился: 15 июня премьер Кир Стармер объявил о введении запрета на пользование соцсетями для детей младше 16 лет - ограничения затронут Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X.

Особого внимания заслуживает Греция. Премьер Кириакос Мицотакис - и в этом есть своя ирония - объявил о решении через видео в TikTok: доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет будет закрыт с 1 января 2027 года. Афины при этом не ограничиваются национальными рамками: в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Мицотакис призвал создать единую европейскую рамку до конца 2026 года и ввести общеевропейское цифровое совершеннолетие с 15 лет с перепроверкой возраста каждые полгода. Общественная поддержка красноречива: февральский опрос показал, что 80 процентов греков одобряют запрет.

Тенденция давно перешагнула границы западного мира. 28 марта 2026 года Индонезия запретила соцсети для детей младше 16 лет, став первой незападной, азиатской и мусульманской страной - и третьим государством планеты, - реально применившим такой запрет: под ограничения попали YouTube, TikTok, X, Facebook, Instagram, Threads, Roblox и Bigo Live. Малайзия синхронизировала запрет с собственным Законом о безопасности в интернете: все платформы обязаны блокировать пользователей младше 16 лет с обязательной верификацией возраста через систему eKYC. Норвегия, Испания, Австрия, Италия, Словения, Чехия, Новая Зеландия - список стран, дорабатывающих аналогичные решения, растет ежемесячно. Наши соседи по региону - Казахстан и Узбекистан - продвигают собственные инициативы в том же русле.

Американский фронт заслуживает отдельного абзаца. Помимо федеральных дискуссий и мозаики жестких штатовских законов - от 18 лет в Калифорнии, Техасе и Юте до 14 во Флориде - в марте 2026 года состоялся знаковый судебный процесс: Meta и YouTube были признаны ответственными за детскую зависимость истицы от их платформ. Прецедент, после которого разговоры о "свободе платформ" звучат совсем иначе.

Вот и весь ответ скептику. Когда одну и ту же меру принимают Канберра и Париж, Копенгаген и Афины, Лондон и Джакарта, Куала-Лумпур и американские штаты - речь идет не о самодеятельности и не об изоляционизме. Речь идет о глобальной норме, которая формируется на наших глазах, и вопрос стоит лишь один: оказаться среди тех, кто эту норму создает, или среди тех, кто ее догоняет.

Вслушайтесь в то, что говорят лидеры государств, которых никак не заподозришь в сговоре друг с другом. Реджеп Тайип Эрдоган - без дипломатических виньеток: некоторые цифровые приложения "разрушают сознание наших детей, а платформы социальных медиа, прямо говоря, превратились в свалки", и когда к бесконтрольному миру интернета добавляется манипулятивная сила алгоритмов, возникает проблема государственного масштаба. Урсула фон дер Ляйен перевернула саму постановку вопроса: "Вопрос не в том, имеют ли молодые люди доступ к социальным медиа. Вопрос в том, имеют ли социальные медиа доступ к молодым людям". Норвежский премьер Йонас Гар Стере сформулировал почти поэтически: "Мы хотим, чтобы у детей было детство, в котором они смогут жить как дети. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть захвачены алгоритмами и экранами". Испанец Педро Санчес отчеканил принцип, под которым подпишется любой юрист: "То, что не является законным в реальном мире, не может быть законным в виртуальном мире".

Действительно - попробуйте продать четырнадцатилетнему пачку сигарет. Уголовное дело, скандал, лишение лицензии. А теперь вспомните, что тот же четырнадцатилетний час за часом получает от алгоритма контент, подобранный с хирургической точностью под его уязвимости, - и никто не несет за это ни малейшей ответственности. Где логика? Двойной стандарт, возведенный в бизнес-модель триллионных корпораций, - вот что рушит принятый в Баку закон.

Отдельно - о тактике противников. Уже слышны заготовленные формулы: "удар по развитию детей", "нарушение прав детей", "цифровой железный занавес". Полноте. Право ребенка на информацию никто не отменял - отменяется право корпорации на ребенка. Разница фундаментальная. Ребенок сохраняет доступ к образовательным ресурсам, энциклопедиям, библиотекам, мессенджерам для связи с семьей - закон бьет не по знаниям, а по механике аддикции: бесконечной ленте, лайкам-наркотикам, алгоритмической воронке. Найдутся и те, кто скажет: подростки обойдут барьеры через VPN. Частично - да, обойдут, как обходят и запрет на продажу алкоголя. Означает ли существование контрабанды, что нужно отменить акцизы и возрастные ограничения? Норма права ценна не стопроцентной непроницаемостью, а тем, что переопределяет социальную норму: отныне присутствие двенадцатилетнего в соцсети - не "все так живут", а нарушение, за которое отвечает платформа.

Законодатель, к слову, проявил редкую для этой сферы неторопливость - и в ней читается зрелость. Закон вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования. За этот срок будет определен перечень платформ, подпадающих под возрастную проверку, выбраны технические решения, проведены просветительская работа, информирование, тренинги для родителей и педагогов. Год на адаптацию - против австралийской спешки, за которую Канберру критиковали даже союзники. Никакой шоковой терапии: обществу дают время перестроиться, платформам - встроиться, семьям - подготовиться.

Что дальше? Просматриваются три сценария. Первый, наиболее вероятный: крупные платформы, уже обжегшиеся на австралийских штрафах и европейских регуляторных тисках, предпочтут договориться и внедрить верификацию - технологии возрастной проверки за последние два года шагнули далеко вперед, от анализа банковских данных до поведенческих моделей. Второй сценарий: отдельные игроки попытаются саботировать требования - и тогда сработает судебный механизм ограничения трафика, прецеденты которого мир уже видел. Третий, стратегический: азербайджанский опыт, первый на пространстве СНГ, станет модельным для региона - Астана и Ташкент, повторю, уже движутся тем же маршрутом, и Баку в этой гонке регулирования оказался впереди.

История регулирования опасных для детей продуктов всегда развивалась по одной траектории: сначала индустрия отрицает вред, потом требует "саморегулирования", потом проигрывает. Табачные корпорации прошли этот путь за полвека. Социальные платформы, судя по темпам - от австралийского закона до бакинского понадобилось всего полгода с небольшим, - пройдут его за десятилетие.

Азербайджан не стал ждать, пока поколение, выращенное алгоритмами, предъявит обществу счет. Государство сделало то, что обязано делать государство: встало между ребенком и машиной, зарабатывающей на его внимании.

Через двенадцать месяцев, когда закон заработает в полную силу, миллионы азербайджанских семей получат то, чего рынок им никогда бы не дал добровольно, - право на детство без алгоритма.

Согласитесь, ради этого стоило нажать кнопку "за" в третьем чтении.