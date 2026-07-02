https://news.day.az/world/1845607.html Озеро в Китае окрасилось в ярко-зеленый цвет - ВИДЕО В сети распространилось видео, на котором запечатлено, как озеро Циншань в китайском Ханчжоу окрасилось в ярко-зеленый цвет. Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры:
Озеро в Китае окрасилось в ярко-зеленый цвет - ВИДЕО
В сети распространилось видео, на котором запечатлено, как озеро Циншань в китайском Ханчжоу окрасилось в ярко-зеленый цвет.
Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры:
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