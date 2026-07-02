Озеро в Китае окрасилось в ярко-зеленый цвет

В сети распространилось видео, на котором запечатлено, как озеро Циншань в китайском Ханчжоу окрасилось в ярко-зеленый цвет.

Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры: