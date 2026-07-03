Цены на нефть вновь перешли к росту

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость августовского фьючерса 2026 года на нефть марки Brent выросла на 0,61% и составила 72,24 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость 1 барреля нефти марки WTI с поставкой в августе 2026 года также выросла на 0,48% и составила 69,02 доллара США.