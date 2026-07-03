https://news.day.az/world/1845666.html На Нью-Йоркской бирже дорожает природный газ На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли фьючерсные котировки на природный газ. Как передает Day.Az, фьючерсы на природный газ с поставкой в июне 2026 года подорожали на 0,88% и составили 3,22 доллара США за 1 млн BTU (British thermal unit - британская тепловая единица).
На Нью-Йоркской бирже дорожает природный газ
На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли фьючерсные котировки на природный газ.
Как передает Day.Az, фьючерсы на природный газ с поставкой в июне 2026 года подорожали на 0,88% и составили 3,22 доллара США за 1 млн BTU (British thermal unit - британская тепловая единица).
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