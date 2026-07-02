https://news.day.az/world/1845633.html Турция планирует перейти на платежи в евро Турция направила письмо в Европейский платежный совет (EPC), сообщив о заинтересованности присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом говорится в заявлении по итогу экономического диалога высокого уровня ЕС-Турция, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Турция планирует перейти на платежи в евро
Турция направила письмо в Европейский платежный совет (EPC), сообщив о заинтересованности присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Об этом говорится в заявлении по итогу экономического диалога высокого уровня ЕС-Турция, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС", - говорится в документе.
Во встрече участвовали представители Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Банка развития Совета Европы.
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