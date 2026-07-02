Турция планирует перейти на платежи в евро

Турция направила письмо в Европейский платежный совет (EPC), сообщив о заинтересованности присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом говорится в заявлении по итогу экономического диалога высокого уровня ЕС-Турция, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС", - говорится в документе.

Во встрече участвовали представители Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Банка развития Совета Европы.