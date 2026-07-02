Группа израильских военных подорвалась на мине в Ливане

Мощный взрыв произошел в населенном пункте Бейт-Яхун на юге Ливана, который находится под оккупацией израильских сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, на пути следования патруля израильской армии взорвалась мина. В результате есть пострадавшие среди солдат, несколько из них получили критические ранения и эвакуированы вертолетами в госпиталь на территорию Израиля.