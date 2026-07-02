Иран отказался снять блокаду Ормуза за $100 млрд

США предложили Ирану отказаться от идеи взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части иранских активов на сумму около $100 млрд, заблокированных за рубежом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, на этой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер посетили Доху, где встретились с катарскими посредниками. Они обсуждали выполнение достигнутой в прошлом месяце договоренности об открытии Ормузского пролива. Собеседники издания уточнили, что стороны также затронули ситуацию в Ливане.

После переговоров заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив находится "под командованием Ирана", а не США. Позже иранские военные предупредили, что любое судно, которое пройдет по не согласованному с Тегераном маршруту, столкнется с "немедленным и мощным" ответом.