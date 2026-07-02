ЧМ-2026: Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Австрии

23:53

Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Австрии.

После стартовых 45 минут впереди испанцы.

23:40

Испания выходит вперед в матче против Австрии.

На 36-й минуте отличился Микель Оярсабаль. 1:0.

23:02

Стартовал матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии.

Как передает Day.Az, игра проходит на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде (США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.