https://news.day.az/sport/1845634.html ЧМ-2026: Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Австрии - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО Стартовал матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии. Как передает Day.Az, игра проходит на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде (США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по бакинскому времени. Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков.
ЧМ-2026: Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Австрии - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23:53
Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Австрии.
После стартовых 45 минут впереди испанцы.
23:40
Испания выходит вперед в матче против Австрии.
На 36-й минуте отличился Микель Оярсабаль. 1:0.
23:02
Стартовал матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии.
Как передает Day.Az, игра проходит на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде (США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.
Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.
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