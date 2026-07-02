В Сербии могут пройти выборы

Осенью в Сербии могут пройти как президентские, так и парламентские выборы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич в интервью журналу "Компас".

"Думаю, что выборы состоятся осенью, в сентябре, октябре, или ноябре, и именно в это время граждане смогут прийти на избирательные участки и избрать как новую Народную скупщину (однопалатный парламент), так и президента республики", - подчеркнул глава СПП.

Политик также отметил, что пока не знает, пройдут ли выборы президента и парламента одновременно.

27 июня президент Сербии Александар Вучич сообщил, что уйдет в отставку с поста главы государства "через несколько недель", и пообещал помочь правящей партии победить на предстоящих парламентских выборах со списком под названием "Объединенная Сербия". Позднее Вучевич сообщил, что СПП ожидает, что Вучич возглавит партийный список и будет ее кандидатом на пост премьер-министра страны.