https://news.day.az/world/1845628.html Иран отказался пригласить ряд стран на похороны Хаменеи Иранские власти не пригласили на похороны бывшего верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи страны, поддержавшие военную агрессию США и Израиля против Ирана. Как передает Day.Az об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает IRIB.
Иран отказался пригласить ряд стран на похороны Хаменеи
Иранские власти не пригласили на похороны бывшего верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи страны, поддержавшие военную операцию США и Израиля против Ирана.
Как передает Day.Az об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает IRIB.
"Мы не пригласили страны, которые заняли неподобающую позицию в отношении военной агрессии США и Израиля против иранского народа, которые поддерживали эти враждебные и преступные действия", - сказал дипломат.
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