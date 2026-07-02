Иран отказался пригласить ряд стран на похороны Хаменеи

Иранские власти не пригласили на похороны бывшего верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи страны, поддержавшие военную операцию США и Израиля против Ирана.

Как передает Day.Az об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает IRIB.

"Мы не пригласили страны, которые заняли неподобающую позицию в отношении военной агрессии США и Израиля против иранского народа, которые поддерживали эти враждебные и преступные действия", - сказал дипломат.