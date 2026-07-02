Несопоставимые ценности визитов: о вояже Урсулы фон дер Ляйен в Баку и Ереван

Автор: Акпер Гасанов

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван состоялся после посещения ею Баку, что, ясное дело, дало повод для сравнения двух этих вояжей. Да, прозвучавшие в Ереване заявления, обещания углубления сотрудничества, разговоры о либерализации визового режима и открытии европейского рынка для армянской продукции - все это звучит внушительно. Однако при более внимательном анализе становится очевидно, что за обилием слов скрывается весьма скромный набор конкретных результатов. И это особенно заметно на фоне визита фон дер Ляйен в Азербайджан.

Если в нашей стране переговоры носили предельно предметный характер и охватывали широкий спектр направлений, начиная от энергетики и заканчивая инфраструктурными проектами, то в Ереване повестка выглядела куда более размытой. Там обсуждались в основном намерения, перспективы и планы, которые еще предстоит реализовать.

Причина такого контраста лежит на поверхности. Азербайджан выстроил с Европейским союзом прагматичные и взаимовыгодные отношения. Баку не выступает в роли просителя. Наоборот, он предлагает. Прежде всего, речь идет об энергетике. Азербайджан сегодня является одним из ключевых партнеров ЕС в вопросе обеспечения энергетической безопасности, особенно в условиях сокращения зависимости Европы от российских ресурсов.

Именно поэтому диалог между Баку и Брюсселем - это разговор равных сторон, каждая из которых четко понимает свою ценность и роль. Армения же в этой конфигурации выглядит , мягко говоря, иначе.Неспроста же одним из главных итогов визита фон дер Ляйен в Ереван стало объявление о возможном введении автономных торговых преференций для армянской продукции.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, речь идет о потенциальном доступе к рынку ЕС для значительной части экспорта, включая сельскохозяйственную продукцию и напитки.Звучит впечатляюще. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Во-первых, это решение еще не принято окончательно. Оно требует согласования всеми странами-членами ЕС и утверждения Европарламентом. Во-вторых, даже после его вступления в силу речь будет идти не о полном доступе, а о возможности, которой еще нужно суметь воспользоваться. И здесь сам Пашинян фактически признает: армянский бизнес к этому не готов.

Проблемы - от банального языкового барьера до незнания европейского законодательства. Грузовики простаивают на границе, предприниматели не ориентируются в процедурах, стандарты остаются "на бумаге". Все это говорит о том, что даже предоставленные возможности могут остаться нереализованными. Иными словами, ЕС открывает дверь, но пройти в нее Армении еще только предстоит научиться.

При этом важно понимать, что рынок ЕС - это не просто 450 миллионов потребителей. Это рынок жестких стандартов, квот и внутренней конкуренции. Опыт Украины наглядно показал: даже в условиях политической поддержки со стороны Брюсселя европейские фермеры активно защищают свои интересы. Сельскохозяйственное лобби в ЕС - один из самых влиятельных факторов, способный ограничить доступ продукции извне.

Поэтому ожидания Еревана относительно быстрого и масштабного роста экспорта выглядят, мягко говоря, завышенными. Даже если формально барьеры будут снижены, на практике армянским производителям придется столкнуться с серьезной конкуренцией и многочисленными ограничениями.

Не менее важной темой стала перспектива безвизового режима. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула прогресс Армении и анонсировала дальнейшие этапы оценки. Однако и здесь конкретики немного. Речь идет о процессе, зависящем от выполнения множества условий, реформ и критериев. И, как показывает практика ЕС, этот процесс может затянуться на годы.

Никол Пашинян обозначает ориентир - 2029 год. Но этот срок выглядит скорее политической декларацией, чем гарантированным результатом. Более того, пример Грузии демонстрирует, что сближение с ЕС - это не только бонусы, но и риски. Малейшее отклонение от ожиданий Брюсселя может привести к резкому изменению риторики и давления. Армении явно стоит учитывать и этот урок.

В любом случае, как видим, в отличие от вояжа фон дер Ляйен в Ереван, ее визит в Баку был построен вокруг конкретных проектов, цифр и взаимных обязательств. В случае с Азербайджаном имел место прагматизм , расчет и четкие планы. В случае же с Арменией , по большому счету, все свелось к озвучиванию надежд и ожиданий.

Да, объективно говоря, у Армении ограниченные возможности для предложения ЕС чего-то сопоставимого по значимости с азербайджанским энергетическим фактором. Это предопределяет характер отношений: Ереван выступает в роли стороны, которая просит и рассчитывает на поддержку. Азербайджан же, напротив, договаривается. И это фундаментальное отличие. В любом случае, ЕС строит отношения с партнерами исходя из их практической ценности. Азербайджан эту ценность доказал.Армении же пока только предстоит это сделать.