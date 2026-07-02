https://news.day.az/world/1845635.html Жара во Франции: распродажа кондиционеров закончилась массовой потасовкой - ВИДЕО В одном из магазинов электроники во Франции произошла давка и потасовка. Как передает Day.Az, посетители магазина устроили беспредел из-за распродажи кондициоеров и вентиляторов на фоне экстремальной жары в стране. Представляем вашему вниманию эти кадры:
Жара во Франции: распродажа кондиционеров закончилась массовой потасовкой - ВИДЕО
В одном из магазинов электроники во Франции произошла давка и потасовка.
Как передает Day.Az, посетители магазина устроили беспредел из-за распродажи кондициоеров и вентиляторов на фоне экстремальной жары в стране.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре