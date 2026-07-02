Жара во Франции: распродажа кондиционеров закончилась массовой потасовкой

В одном из магазинов электроники во Франции произошла давка и потасовка.

Как передает Day.Az, посетители магазина устроили беспредел из-за распродажи кондициоеров и вентиляторов на фоне экстремальной жары в стране.

Представляем вашему вниманию эти кадры: