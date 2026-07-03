В Тегеране встречают прибывших на церемонию прощания с Хаменеи паломников

Паломники и журналисты из десятков стран мира прибывают в тегеранский аэропорт им. Имама Хомейни на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в аэропорту гостей встречают траурные плакаты с призывом "Встанем!", посвященные Хаменеи, которые размещены по всей столице. На въезде в город развевается черный траурный флаг высотой несколько десятков метров, рядом с ним - панно с изображением погибшего лидера исламской республики. Сама церемония прощания начнется 3 июля. В этот день в траурном мероприятии примут участие высокопоставленные делегации из более чем 30 стран. Россию представит заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По данным иранских властей, в Тегеране ожидается несколько миллионов паломников.

С 4 по 5 июля тело Али Хаменеи будет находиться в Мосалле Тегерана (крупнейшем в Тегеране религиозно-общественном комплексе), где любой желающий сможет проститься с погибшим лидером. 6 числа в иранской столице пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр Ирана - город Кум, где траурные церемонии состоятся 7 числа. Похороны Хаменеи назначены на 9 июля в его родном городе Мешхед.