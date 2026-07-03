Польша увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

В первом квартале текущего года объем прямых инвестиций Польши в экономику Азербайджана составил 2,399 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете "Прямые иностранные инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана и направленные в зарубежную экономику в первом квартале 2026 года", опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 2,360 миллиона долларов США, или в 61,5 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, данные показывают, что за отчетный период доля Польши в общем объеме прямых иностранных инвестиций, направленных в Азербайджан, составила 0,1%.

Отметим, что в первом квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана достиг 1,720 миллиарда долларов США. Это на 201,2 миллиона долларов, или 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Подчеркивается, что в то же время объем прямых инвестиций, направленных из Азербайджана в экономики зарубежных стран, составил 1,110 миллиарда долларов США, что на 794,7 миллиона долларов, или в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend президент Ассоциации банков Польши (АБП) Тадеуш Бялек заявил, что доброжелательность и взаимное уважение между нашими народами создают хорошие условия для дальнейшего развития экономического сотрудничества стран.

По его словам, устойчивое сотрудничество Ассоциации банков Польши с Ассоциацией банков Азербайджана (AБA) началось в 2024 году.

"В ноябре 2024 года мы организовали учебный визит для азербайджанских банкиров-экспертов в сфере кибербезопасности и платежных систем. Две недели спустя, в начале декабря 2024 года, во время визита в Польшу генерального директора AБA Юнуса Абдулова мы подписали Меморандум о сотрудничестве и развитии двусторонних связей. В октябре 2025 года мы приняли еще одну делегацию AБA - на этот раз специалистов по розничному банкингу и банковскому страхованию, для которых также был организован учебный тур с индивидуально разработанной программой", - сказал он.

Президент АБП сказал, что делегации Ассоциации банков Польши посетили Баку в 2024 и 2025 годах.

Он отметил, что положительно оценивает развитие партнерства между банковскими ассоциациями Польши и Азербайджана.

Как заявил Т.Бялек, на данный момент совместные рабочие группы или постоянные платформы для обмена опытом между двумя ассоциациями не создавались.

"Cначала необходимо глубже изучить сферу деятельности обеих ассоциаций, а также особенности функционирования банковских систем стран. Банковская система Азербайджана предлагает высококачественные платёжные услуги с использованием передовых технологических решений. AБA также активно работает в сфере развития кадров, предлагая образовательные программы, которые обеспечивают высокий профессиональный уровень сотрудников банков-членов ассоциации. В этом году планируется организовать еще один учебный визит в Польшу для группы азербайджанских банкиров, поэтому процесс поиска путей более тесного сотрудничества будет продолжен", - отметил он.

Т.Бялек отметил, что по итогам 2024 года экспорт из Польши в Азербайджан составил около 128 миллионов долларов США, а импорт из Азербайджана в Польшу - порядка 8,5 миллиона долларов.

"Это составляет менее 0,05% от общего объема польского экспорта и менее 0,01% от импорта. Безусловно, объемы торговли стабильно растут из года в год, однако текущие показатели пока остаются относительно низкими. В настоящее время подразделения торгового финансирования банков наших стран успешно справляются с обслуживанием потребностей бизнеса с обеих сторон, и мы не получаем сигналов о каких-либо серьезных проблемах", - сказал он.

Президент АБП отметил, что доброжелательность и взаимное уважение между нашими народами создают хорошие условия для дальнейшего развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей.

"Благодаря красоте азербайджанской природы и традиционному гостеприимству растет туристический поток из Польши. Тесные контакты между нашими банковскими ассоциациями также будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами, что принесет пользу обеим сторонам", - заключил Т. Бялек.