Баскетбольная сборная Азербайджана одержала очередную победу в отборочном цикле

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела очередной матч в рамках предварительного отборочного этапа чемпионата Европы 2029 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, коллектив под руководством главного тренера Тахира Бахшиева одержал победу над сборной Люксембурга на выезде со счетом 76:74. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист сборной Азербайджана Камран Мамедов, набравший 19 очков.

Отметим, что эта победа стала для сборной Азербайджана второй на групповом этапе. Заключительный матч в группе команда проведет 5 июля в 17:00 в Бакинском дворце спорта против сборной Ирландии.