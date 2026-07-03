Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

За последние годы Азербайджан заметно изменил облик своей школы - и речь не только о новых зданиях и отремонтированных классах. Страна взяла курс на полную цифровую перестройку системы образования: от скоростного интернета и современной техники до единых онлайн-платформ и первых шагов искусственного интеллекта в учебном процессе. Перемены коснулись буквально каждого - учеников, родителей, учителей и администрации школ, - и происходят они быстрее, чем можно было ожидать еще несколько лет назад.

Начинается любая цифровизация с самого простого - с интернета и техники. И тут цифры действительно впечатляют. Все образовательные учреждения страны сегодня подключены к единой защищенной сети. За последние пять лет в школы поставили более 235 тысяч компьютеров. Изменилось и соотношение учеников к компьютерам: если раньше на один компьютер приходилось 32 ученика, то теперь - всего 6. Разница огромная: раньше компьютер был скорее диковинкой, до которой доходила очередь раз в несколько недель, теперь - рабочий инструмент, доступный практически на каждом уроке информатики.

Заметно выросла и пропускная способность сети: объем интернет-трафика в школах увеличился в 4,7 раза и достиг 47 Гбит/с. Звучит как техническая деталь, но на практике это значит, что школы могут спокойно проводить видеоуроки, скачивать учебные материалы и работать в онлайн-системах

Пожалуй, самый заметный проект последних лет - платформа "Цифровая школа" (digital.edu.az). Это не просто электронный дневник, а целая экосистема, в которой встречаются ученики, учителя, администрация школ и родители. У платформы уже более 900 тысяч пользователей - а это, на секунду, сопоставимо с населением небольшой страны.

Работает система просто: ученик заходит в личный кабинет и видит расписание и домашние задания, родитель - следит за успеваемостью и посещаемостью ребенка, учитель - ведет электронный журнал вместо бумажного, а директор школы - получает общую картину происходящего в учебном заведении. Вход осуществляется через единую систему авторизации с использованием электронной подписи SİMA - то есть данные защищены.

Пока платформа охватывает школы Баку - по разным данным, от 320 с лишним до более 500 учебных заведений столицы. Но с 2026-2027 учебного года "Цифровая школа" придет еще более чем в 400 школ в регионах страны. Это важный шаг. Цифровизация часто буксует именно на переходе от столицы к провинции, где инфраструктура слабее, а специалистов меньше. Здесь же ставка сделана на то, чтобы разрыв между Баку и регионами в цифровом образовании сократился, а не увеличился.

Еще одно направление, которое реально экономит людям время и нервы, - перевод образовательных услуг в электронный формат. Данные по всем уровням образования - от детского сада до университета - уже полностью оцифрованы. Гражданам доступны 62 электронные услуги в онлайн-режиме, восемь из которых интегрированы в единый портал государственных услуг myGov. Ежегодно к этим сервисам обращаются более 320 тысяч человек.

Что это значит на практике? Справку из школы, подтверждение об обучении или другой документ больше не нужно оформлять неделями, простаивая в очередях, - достаточно нескольких кликов. Для родителей и студентов это одна из самых ощутимых перемен, потому что она напрямую избавляет от бюрократии, которая раньше отнимала часы.

Отдельное и довольно важное изменение - начало выдачи аттестатов, дипломов и сертификатов в электронном формате. На первый взгляд это может показаться формальностью, но на деле решает сразу несколько проблем. Во-первых, документ можно получить быстрее - без ожидания печати и подписи. Во-вторых, сокращается бумажный документооборот, а значит, меньше риска потерять или испортить документ. В-третьих, и это, пожалуй, самое важное - электронный формат минимизирует риски подделки.

Кроме того, электронные документы удобнее проверять и за границей - например, при поступлении в иностранный вуз или трудоустройстве за рубежом, когда работодателю или приемной комиссии нужно быстро удостовериться в подлинности диплома.

Техника и платформы - это лишь половина дела. Вторая половина - люди, которые должны уметь этим всем пользоваться. Здесь Азербайджан делает ставку сразу на два масштабных проекта. Первый - "Цифровые навыки", который уже охватил более 500 тысяч школьников и знакомит их с основами программирования и работы с технологиями. Второй - "STEAM Азербайджан" (естественные науки, технологии, инженерия, искусство и математика), в котором участвуют свыше 300 тысяч учащихся.

Результат такой политики виден и на уровне высшего образования: с 2015 по 2025 год прием в вузы на ИТ-специальности вырос в пять раз. Это значит, что интерес к технологиям формируется не только государственными программами, но и в самом выборе профессии молодыми людьми. Похожий тренд, кстати, наблюдается и у соседей: например, Казахстан также активно развивает цифровые школьные проекты, так что Азербайджан двигается в русле общего для региона запроса на цифровые кадры.

Самое интересное, пожалуй, впереди. На следующем этапе планируется внедрение персонализированного обучения на основе искусственного интеллекта. Речь идет о вполне конкретных вещах: снижении административной нагрузки на учителей - чтобы педагоги тратили меньше времени на бумажную рутину и больше на само преподавание, - и анализе успеваемости учеников на основе данных, чтобы вовремя замечать, кому нужна помощь, а кто, наоборот, готов двигаться быстрее программы.

Показательно, что этот план уже начал обретать конкретные очертания. Министерство науки и образования и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подписали меморандум с компанией OpenAI о внедрении адаптивной платформы обучения на базе искусственного интеллекта - она рассчитана более чем на 500 тысяч учащихся и должна обеспечивать персонального ИИ-репетитора, который подстраивается под потребности каждого ребенка, а также данные об успеваемости в реальном времени - для учителей, школ и министерства. Параллельно разрабатывается собственный чат-бот на азербайджанском языке, который будет помогать ученикам с вопросами по предметам, а учителям - в подготовке к урокам.

Идея в том, чтобы технологии работали не только для отчетности и управления, но и непосредственно на уроке, помогая и ученику, и учителю. Особенно это может быть полезно для малокомплектных школ в отдаленных районах, где банально не хватает учителей по отдельным предметам: там ИИ-инструменты и дистанционные форматы обучения способны частично закрыть кадровый дефицит.

Если смотреть на общую картину, направление выбрано последовательное и логичное: сначала - инфраструктура и интернет, без которых любая цифровизация так и осталась бы на бумаге, потом - единая цифровая платформа, объединяющая всех участников образовательного процесса, следом - перевод услуг и документов в онлайн, избавляющий людей от лишней бюрократии, и параллельно - системное развитие цифровых навыков у самих учеников.

Искусственный интеллект в этой цепочке выглядит закономерным следующим шагом. По сути, все предыдущие этапы - это фундамент: подключенные школы, единая платформа с данными об учениках, электронный документооборот. Именно на этом фундаменте теперь строится персонализированное обучение, где технологии работают напрямую в классе.

В итоге за сравнительно короткий срок Азербайджан прошел путь от разрозненных компьютерных классов до целостной цифровой экосистемы, которая охватывает миллионы людей - от первоклассника до директора. И судя по темпам, с которыми внедряются новые проекты, это только начало: страна явно намерена не просто догонять мировые тренды в EdTech, а формировать собственную, адаптированную под свои реалии модель цифрового образования.