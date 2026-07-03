https://news.day.az/society/1845649.html На двух улицах в Баку будет приостановлена подача газа На двух улицах в Баку сегодня будет приостановлена подача газа Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз". Отмечается, что в связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 до завершения работ на улицах А.Саламзаде и Г.Зардаби в Ясамальском районе будет кратковременный перерыв в газоснабжении.
На двух улицах в Баку будет приостановлена подача газа
На двух улицах в Баку сегодня будет приостановлена подача газа
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Отмечается, что в связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 до завершения работ на улицах А.Саламзаде и Г.Зардаби в Ясамальском районе будет кратковременный перерыв в газоснабжении.
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