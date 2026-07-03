В Китае нашли необычный способ спасаться от жары

На фоне летней жары в соцсетях стало вирусным видео из Китая, на котором жилой квартал охлаждают при помощи системы распыления водяного тумана с крыш высотных зданий.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, как несколько жилых зданий одновременно распыляют мелкий водяной туман, из-за чего дворы и фасады оказываются окутаны густым облаком.

Система получила название "дождь с крыш". Она установлена в жилом комплексе в провинции Шаньси и способна за несколько минут снижать температуру поверхности на 5-8 градусов.

Принцип работы основан на испарительном охлаждении. Мелкие капли воды быстро испаряются в воздухе, забирая часть тепла и создавая более прохладную среду вокруг зданий и во дворах.

На фоне аномальной жары в разных странах такие решения привлекли внимание пользователей, однако эксперты отмечают, что их эффективность зависит от климата, влажности воздуха, расхода воды и условий эксплуатации.