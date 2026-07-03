Раскрыта опасность сна с включенным кондиционером

Медбрат Хорхе Анхель предупредил, что сон с включенным кондиционером может привести к проблемам со здоровьем. Опасность этой летней привычки он раскрыл в разговоре с изданием ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснил Анхель, работающий всю ночь кондиционер снижает влажность в спальне, из-за чего возникает сухость дыхательных путей и кожи. Это чревато усугублением таких заболеваний, как аллергия, астма и бронхит, а также раздражением кожных покровов, отметил он.

"Включенный кондиционер охлаждает тело и может вызывать судороги и мышечные спазмы", - добавил специалист. В связи с этим он порекомендовал охлаждать комнату непосредственно перед сном, а на ночь кондиционер выключать. Важно отдавать приоритет естественной вентиляции и дополнительно использовать увлажнитель воздуха, чтобы он не был слишком сухим, заключил Анхель.