Android 17 вызвал сбои в работе Google Pixel

После установки Android 17 владельцы смартфонов Google Pixel начали массово сообщать о сбоях, включая исчезающие входящие звонки и падение производительности в играх.

Как передает Day.Az, об этом сообщает 9to5Google.

По словам пользователей, входящий вызов отображается у звонящего, однако на смартфоне не появляется ни уведомление, ни экран вызова. О том, что кто-то пытался дозвониться, владельцы устройств узнают лишь по уведомлению о пропущенном звонке. Жалобы появились на Reddit и в официальном трекере ошибок Google.

Универсального решения проблемы пока нет. Некоторым пользователям временно помогли сброс сетевых настроек и последующая перезагрузка устройства.

Кроме того, после обновления до Android 17 владельцы Pixel жалуются на зависания даже в нетребовательных играх, включая Clash Royale и Brawl Stars. Чаще всего проблема наблюдается на моделях Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10. В отдельных случаях помогали очистка кэша Google Play Services или смена графического драйвера.

Компания Google пока не прокомментировала ситуацию и не сообщила, когда выйдет обновление с исправлением ошибок.