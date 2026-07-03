Госслужба направила материалы на 88 сотрудников в Генпрокуратуру

За первые шесть месяцев 2026 года Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана направила в Генеральную прокуратуру материалы в отношении 88 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете ведомства о результатах деятельности за первое полугодие 2026 года.

Согласно информации, за незаконные действия и злоупотребление должностными полномочиями дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры были применены к 75 сотрудникам, в том числе к 42 руководителям.

Кроме того, двое сотрудников были уволены в запас по отрицательным основаниям, а материалы по 48 фактам, касающимся 88 человек, переданы в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.