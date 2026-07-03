В ЕС признали уникальную роль Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В то время, как а каких-то парламентах Европы голосуют против Азербайджана, связи Баку и Евросоюза открывают качественно новую главу. И происходит это на таком уровне, что любые попытки ударить по отношениям сторон заведомо превращаются в ничто.

В первый день июля Баку посетила с визитом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Эта политик всегда выступала за расширение контактов с Азербайджаном, за что не раз подвергалась яростной критике в лоббистских кругах Евросоюза. Несмотря на давление, ее линия победила, и после очередной встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и сделанных в Баку заявлений, уже можно смело сказать, что отношения ЕС-Азербайджана уже никогда не будут прежними. Они перешли на новый уровень, когда ось Баку-Брюссель становится осью, на которую будут нанизываться не только двусторонние интересы. Здесь будут политически, транспортные, энергетические интересы Южного Кавказа, Европы и Центральной Азии. А если рассматривать вопрос еще шире, то от взаимодействия Азербайджана и Евросоюза будет зависеть судьба региональной транспортной связности и энергетической Востока и Запада.

О том, что охладившиеся усилиями определенных кругов ЕС отношения ожидает перезагрузка, стало ясно, когда в апреле прошлого года было объявлено, что Европейский Союз и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Это была инициатива европейской стороны. В ходе своего первого визита в Баку и встречи с Президентом Ильхамом Алиевым новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кайя Каллас дала понять, что приехала не только за газом и коридорами, но и за выправлением отношений, изрядно пострадавших во времена Жозепа Борреля. Прежний глава европейской дипломатии выбрал неправильную и неэффективную линию разговора с Баку и нанес урон имиджу ЕС в глазах азербайджанского общества. Попытки давления и откровенного применения двойных стандартов со стороны еврочиновников и некоторых ведущих стран ЕС создали негативную ауру, которая не способствовала развитию связей.

В заявлении для прессы после встречи с госпожой фон дер Ляйен в среду, Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном находятся в очень активной фазе.

В марте в Баку принимали президента Европейского совета Антониу Кошту, в мае состоялся очередной визит Каи Каллас. Нынешний же, уже не первый, приезд главы Еврокомиссии как бы замыкает это кольцо. Все руководящие лица Евросоюза проголосовали за развитие связей с Азербайджаном и признали его стратегическую значимость для Европы. За одним небольшим исключением - есть еще председатель Европарламента Роберта Матсола, которая выбивается из этого ряда. Но к решениям ЕП никто не прислушивается.

Любые решения, принимаемые против Азербайджана, разбиваются о ту значимость, которая уже утвердилась за нашей страной. Азербайджан и Евросоюз связывает слишком много, и интерес этот взаимен.

"Европейский Союз является главным торговым партнером Азербайджана. Более 40 процентов нашего товарооборота приходится на государства-члены ЕС, а для Европейского Союза Азербайджан является главным торговым партнером на Южном Кавказе. Почти 70 процентов торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном", - сказал в своем выступлении после встречи с фон дер Лйен Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил о Меморандуме о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанном в июле 2022 года. Оказавшись в сложном положении с точки зрения энергетической безопасности после начала войны в Украине, Евросоюз нашел альтернативу в лице Баку. И альтернативу очень надежную, действующую самостоятельно, инициативную и стабильную. За прошедшие четыре года экспорт азербайджанского газа в страны Европейского Союза увеличился почти на 65 процентов. Это очень хороший показатель, доказывающий, что Евросоюз в 2022 году сделал правильный выбор. На сегодня каспийский газ получают 10 стран-членов ЕС, и, как отметил азербайджанский лидер, существует потенциал для расширения этой географии. Азербайджанский газ идет европейским партнерам по системе трубопроводов общей протяженностью 3500 километров.

Еще одним пунктом двусторонней повестки стала зеленая энергия и инициатива Баку, превратившая проект Black Sea Energy (Черноморский энергетический коридор) из межрегионального в континентальный посредством интеграции с Транскаспийским энергетическим коридором. Баку всегда мыслит широко и любое начинание внутри республики ориентирует на перспективу выхода на соседей и соседей своих соседей. Как сказал как-то Президент Ильхам Алиев, успех проектов Азербайджана определяется тем, что у него хорошие отношения со своими соседями и с соседями своих соседей. Это очень правильная формула, которая сегодня работает на интересы энергетических и транспортных коридоров, в которых участвует Азербайджана. И никто сегодня не станет отрицать его особую роль на этом пространстве.

Эту роль еще раз подтвердила в ходе своего нынешнего визита Урсула фон дер Ляйен. Можно было заметить, насколько воодушевлена еврочиновница итогами переговоров с Президентом Азербайджана. По ее словам, в рамках существующей инвестиционной программы Global Gateway ЕС выделит до 200 млн. евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Среди проектов могут быть, например, железнодорожное сообщение через Нахчыван и развитие Бакинского порта.

Напомним, что вопрос европейских инвестиций в проект модернизации железных дорог Нахчыванской Автономной Республики был поднят на встрече Президента Азербайджана с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос на полях Давосского форума. Позже на встрече министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с гендиректором Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Коопманом обсуждалась подготовка технико-экономического обоснования проекта.

Решение ЕС принять участие в реконструкции нахчыванской железнодорожной сети можно рассматривать в логике присоединения Евросоюза, пока что заочно, к азербайджанской инициативе Зангезурского коридора. ЕС не хочет остаться в стороне.

Южный Кавказ - один из величайших транспортных узлов мира, соединяющий Европу, Каспийский регион и Центральную Азию, заявила фон дер Ляйен. Его стратегическое значение продолжает расти, и Азербайджану отводится центральная роль в этом процессе. "Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как ваша, для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности. Азербайджан умело сочетает свое стратегическое географическое положение с растущим экономическим, политическим и региональным влиянием", - признала глава Еврокомиссии.

Действительно, у Азербайджана очень выгодное географическое положение. Между тем, не только наша страна расположена на карте удачно. Но мало кто умеет так продуктивно использовать этот фактор на пользу и себе, и партнерам. Именно поэтому именно здесь ЕС намерен провести Региональную конференцию по инвестициям в транспортную связность. А где же еще? Именно здесь соединяются Европа, Южный Кавказ и Центральная Азия. Азербайджан это центральное звено подавляющего большинства транспортно-логистических путей на этом континенте. Особенно в нынешней геополитической ситуации, полностью перечертившей схему традиционных маршрутов.

В четверг президент ЕК прибыла в Ереван. В Баку она назвала мирный процесс между Азербайджаном и Арменией самым важным за последние десятилетия событием в этом регионе. И заявила, что Европейский Союз решительно поддерживает этот процесс. И не только на словах, но и финансово. После встречи с Президентом Азербайджана она объявила о новой программе по укреплению мира с бюджетом в 20 млн. евро. Судя по словам еврочиновницы, эти средства будут направляться на программы в приграничных регионах. Надо так понимать, речь идет о приграничных регионах не только Армении. Прежде ЕС направлял средства только на нужды армянской стороны. Теперь же Евросоюз намерен скорректировать свои шаги в сторону сбалансированного подхода. Это похвально и правильно. Особенно на фоне односторонних шагов, которые сделал Баку, чтобы дать соседу почувствовать все преимущества мирного сосуществования. Сегодня сложилась уникальная ситуация, открывающая перед регионом большие возможности. В этот расклад может удачно вписаться Евросоюз. Уже не в одностороннем порядке. Не в качестве некоей наблюдательной миссии с сомнительными целями. А как партнер, реально заинтересованный в мире и развитии.

Следует отметить, что повестка ЕС с Арменией в корне отличается от той, что реализуется Евросоюзом с Азербайджаном. Баку и Брюссель это практически равные партнеры, связанные, прежде всего, экономическими интересами и перспективными проектами. Баку ничего не просит у Европы и не стремится в ЕС. Армения же остро нуждается в поддержке, и в первую очередь политической. Правда, теперь на повестку вышло и экономическое содействие в связи с отказом России от армянского импорта. Ереван поставил цель интеграции в ЕС и рассчитывает оторваться от традиционного российского влияния при содействии европейцев. Ситуация в связи с этими процессами достаточно напряжена, и сейчас задача Евросоюза - заявить свои права на Армению, но так, чтобы не допустить повторения украинского сценария.

И даже в этой работе без взаимодействия с Баку ЕС не обойтись.