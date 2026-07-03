Скоро будет выпущена новая 100-манатная банкнота

В ЦБ Азербайджана рассказали о концепции денежных знаков нового поколения.

Как сказал в эксклюзивном интервью Trend гендиректор Центрального банка Азербайджана Рашад Мамедов, в эпоху цифровой трансформации возрастает значение будущего национальной валюты, концепции денежных знаков нового поколения, оптимизации наличного денежного обращения и инвестиционных денежных знаков, передает Day.Az.

Он отметил, что в период стремительного развития цифровых платежей политика ЦБА в сфере наличного денежного обращения строится на сбалансированном и устойчивом подходе.

"Международный опыт, в частности подход Европейского центрального банка, показывает, что наличные деньги являются неотъемлемой частью финансовой системы, и хотя их роль трансформируется, их значение сохраняется. С этой точки зрения основные приоритеты Центрального банка в сфере наличных денег сосредоточены на нескольких направлениях:

- Обеспечение доступности наличных денег - сохранение возможности населения и субъектов бизнеса получать наличные деньги в любое время;

- Оптимизация наличного денежного обращения - снижение затрат на логистику, обработку и хранение, модернизация и автоматизация инфраструктуры наличного денежного обращения;

- Обновление национальных денежных знаков - дальнейшее совершенствование элементов безопасности денежных знаков в соответствии с современными стандартами и обновление их с точки зрения дизайна;

- Укрепление устойчивости платежных систем - сохранение роли наличных денег как альтернативного средства платежа при технологических рисках и чрезвычайных ситуациях;

- Расширение сотрудничества с банковским сектором - внедрение более эффективных моделей в сфере обработки и повторного обращения наличных денег.

Отмечу, что в числе основных направлений будут анализ структуры номиналов, улучшение качества находящихся в обращении денег, совершенствование механизмов регионального распределения и внедрение технологических решений". - сказал он.

Р. Мамедов также рассказал об устойчивости систем защиты национальной валюты.

По его словам, в последнее время в соцсетях распространились фотографии денежных знаков различных дизайнов и номиналов, созданных в основном с помощью приложений ИИ, что вызвало замешательство среди населения.

"Как мы указываем в запросах, поступающих в Центральный банк по этому вопросу, подобная информация не соответствует действительности. Мы призываем ссылаться на интернет-страницу и страницы в социальных медиа Центрального банка как на официальные источники информации об изменениях, связанных с национальными денежными знаками. Информация о находящихся в обращении денежных знаках указана на официальном сайте Центрального банка. Информирование общественности со стороны Центрального банка об обновленных денежных знаках или о каких-либо изменениях в существующих банкнотах организуется до даты их выпуска в обращение через официальный сайт и страницы ЦБА в социальных сетях. Одним из последних изменений стал выпуск в обращение в декабре прошлого года обновленной 50-манатной банкноты. А 15 июля текущего года планируется выпуск в обращение обновленного денежного знака номиналом 100 манатов", - сказал гендиректор ЦБА.

Как отметил Р. Мамедов, согласно анализу, в большинстве случаев при подделке денежных знаков используются примитивные методы, такие как цветное копирование или сканирование. Такие фальшивые банкноты легко выявляются сотрудниками банков или оборудованием.

"Благодаря высоким техническим характеристикам и надежности элементов безопасности национальных денежных знаков, уровень их подделки значительно ниже по сравнению с ведущими мировыми валютами и валютами соседних государств", - сказал он.

Р. Мамедов напомнил, что концепции "Независимый Азербайджан", реализованной после деноминации 2006 года, исполняется 20 лет. В связи с этим он отметил, что находящийся в настоящее время в обращении национальный денежный знак Азербайджана - манат - был выпущен в обращение в 2006 году и посвящен теме концепции "Независимый Азербайджан".

"Освобождение наших земель от оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана обусловили вступление нашей страны в новый этап на политическом и экономическом уровне в регионе и мире. Это, в свою очередь, актуализировало вопрос адаптации наших национальных денежных знаков, являющихся одними из главных атрибутов государственности, к новому периоду и вызовам. В 2024 году Центральный банк провел общественный опрос для определения темы концепции национальных денежных знаков нового поколения и подтем по номиналам, а на следующем этапе планируется начать работу по созданию дизайна банкнот и их систем безопасности в рамках новой концепции. Отметим, что в международной практике работа по созданию новой концепции осуществляется центральными банками в срок примерно от 2 до 4 лет. Разумеется, информация о любых изменениях будет представлена Центральным банком общественности заранее", - сказал он.

Р. Мамедов также рассказал о результатах передачи услуги по обмену непригодных к использованию банкнот напрямую банкам-операторам (ОАО "Международный Банк Азербайджана" и ОАО "Кapital Bank"). Он отметил, что в целях повышения доступности этой услуги для населения обмен национальных денежных знаков с марта текущего года обеспечивается филиалами и отделениями банков-операторов - ОАО "Международный Банк Азербайджана" и ОАО "Кapital Bank", действующими на территории страны.

"В настоящее время все филиалы и отделения этих банков полностью обеспечивают обращения населения. Отметим, что данная услуга предоставляется на бесплатной основе. Это изменение, предоставляя гражданам возможность выбора, также помогает им экономить время и оперативно пользоваться услугой", - добавил гендиректор ЦБА.

В последнее время на фоне волатильности цен, наблюдаемой на рынках драгоценных металлов, растет интерес к инвестиционным денежным знакам.

Отвечая на вопрос о преимуществах, механизмах продажи и обратного выкупа инвестиционных денежных знаков, выпускаемых в обращение Центральным банком, генеральный директор сказал: "Как известно, по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Центральный банк впервые в 2023 году выпустил в обращение инвестиционные монеты, изготовленные из золота высокой пробы, дизайн которых был разработан местными специалистами, в различных весах: 1 тройская унция, 1/2 тройской унции, 1/4 тройской унции и 1/10 тройской унции. Эти денежные знаки считаются законным средством платежа по их номинальной стоимости на территории Азербайджанской Республики. Широкие возможности выбора инвестиционных монет, представленных в различных весах, а также наличие эффективного механизма обратного выкупа создают благоприятные условия для рациональной организации обращения и более широкого использования этих инструментов. В целях повышения доступности инвестиционных монет для населения осуществление операций по продаже и обратному выкупу через агентов по продажам направлено на повышение оперативности услуг и обеспечение прозрачности процесса".

Р. Мамедов отметил, что в настоящее время продажа и обратный выкуп этих монет организованы через ОАО "TuranBank" и ОАО "Bank of Baku", которые определены Центральным банком в качестве агентов по продажам.

"Организуется экспертиза инвестиционных монет, выкупаемых агентами по продажам, и стоимость выкупленных у граждан монет выплачивается в тот же день. Отмеченные мной моменты не только повышают привлекательность инвестиционных монет как надежного инвестиционного инструмента, но и служат расширению возможностей населения по сбережению и инвестированию на основе золота", - заключил представитель ЦБА.