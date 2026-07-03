Трамп заявил о полном успехе в переговорах с Ираном

Соединенные Штаты уже добились практически всех своих целей в ходе переговоров с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"И мы ведем переговоры. <...> Мне кажется, они согласились практически на все, что нам нужно", - подчеркнул он в интервью телеканалу CNBC.

При этом глава Белого дома заверил, что у него нет никакого стремления вести против Ирана военную кампанию, измеряемую годами. "Это правда! Это правда!" - воскликнул Трамп, когда телеведущий охарактеризовал его как прагматика, благодаря которому Соединенные Штаты не окажутся втянутыми в еще одну "вечную войну" - на этот раз, с Ираном. "Мы находимся во Вьетнаме 19 лет. Мы находимся в Афганистане около 10 лет. Мы вечность вели войну в Корее. Даже не хочу упоминать Первую и Вторую мировую войну. <...> Мы много-много лет находились в каждой [этой] войне. А тут я нахожусь четыре месяца", - сказал президент США. "И чего я добился? Я их разгромил в военном плане", - утверждал Трамп.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.