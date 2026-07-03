Биткоин подорожал

На криптовалютном рынке за последние сутки наблюдалась положительная динамика.

Как передает Day.Az, Bitcoin за последние 24 часа подорожал на 0,96%, поднявшись до 61 319 долларов США.

Ethereum, вторая крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, продемонстрировала более сильный рост: за последние сутки она подорожала на 4,26% и достигла 1 702 долларов США.

Цена BNB, входящей в первую пятёрку, выросла на 1,15% и составила 559,68 долларов США.

Среди цифровых активов, индексированных к золоту, PAX Gold подорожал на 2,63%, а Tether Gold - на 2,61%.

Среди других основных криптовалют Monero прибавила 3%, Bitcoin Cash - 3,05%, Bittensor - 2,33%.

За последние 24 часа общая капитализация криптовалютного рынка выросла на 1,7% и достигла 2,13 трлн долларов США.

Отметим, что, несмотря на рост цен, инвесторы на рынке сохраняют осторожную позицию. Так, Fear & Greed Index находится на уровне 22 пунктов, что указывает на преобладание на рынке настроений "страха".