ЧМ-2026: Португалия повторила собственное достижение 60-летней давности в матче с Хорватией

В ночь со 2 на 3 июля завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Португалии и Хорватии. Команды сыграли на стадионе "Би-Эм-О Филд" в Торонто (Канада).

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

Счёт на 53-й минуте открыл хорватский нападающий Иван Перишич. На 68-й минуте нападающий Криштиану Роналду реализовал пенальти и сравнял счёт, а на 90+4-й минуте форвард Гонсалу Рамуш принес португальцам победу.

Как сообщает Opta, Португалия впервые с 23 июля 1966 года (когда была обыграна сборная КНДР 5:3) одержала победу на чемпионате мира, пропустив гол первой - до этого команда не выигрывала в 11 таких матчах.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией.