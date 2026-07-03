Эрдоган регулярно проводит консультации с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проводит регулярные консультации с российским лидером Владимиром Путиным по региональным вопросам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Как вы знаете, наш президент постоянно консультируется с господином Путиным. Потому что - посмотрите на наш регион, на продолжающийся конфликт в Черноморском бассейне, который важен для нас. Кавказ важен для нас, Центральная Азия и Ближний Восток. И во всех этих регионах, а также в Африке, Ливии Турция проводит эффективную внешнюю, экономическую политику", - сказал он в эфире телеканала CNN Türk.

Фидан добавил, что, "если вы не знаете намерений другой стороны, остается строить все планы исходя из наихудшего сценария". "Планирование исходя из наихудшего сценария увеличивает издержки и подпитывает чувство враждебности. Это становится для нас непродуктивным, а значит, возникают ненужные конфликты", - пояснил он необходимость регулярных контактов на высшем уровне.