Два человека погибли в ДТП в Масаллы

В Масаллинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария произошла вечером на автодороге Масаллы-Ярдымлы, на территории поселка Эркиван.

31-летний житель поселка Эркиван Русиф Бабаев, управляя автомобилем Mercedes, столкнулся с другим автомобилем Mercedes, за рулем которого находился житель Джалилабадского района Никбин Фейзуллаев.

От удара автомобиль Русифа Бабаева съехал с дороги, врезался сначала в бетонный электрический столб, а затем в дерево. Сила столкновения была настолько высокой, что бетонная опора раскололась на несколько частей.

В результате аварии Русиф Бабаев погиб на месте. Пассажиры автомобиля были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу бригадами скорой помощи.

Пострадавшими оказались жители поселка Эркиван: 33-летний Парвин Гасанов, 23-летний Фарид Гасымов и 34-летний Араз Мамедзаде.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Араза Мамедзаде не удалось. Таким образом, число погибших в результате ДТП возросло до двух.

Тела погибших переданы по назначению, лечение пострадавших продолжается в профильных отделениях больницы.

По факту происшествия проводится расследование.