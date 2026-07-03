https://news.day.az/world/1845684.html В Иране прощаются с аятоллой Али Хаменеи - ФОТО - ВИДЕО В Иране началось прощание с убитым бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи. Как передает Day.Az, церемониальные мероприятия пройдут в нескольких городах Ирана, а также в Ираке - в Наджафе и Кербеле. Похоронят Хаменеи 9 июля в Мешхеде. Напомним, что Аятолла Хаменеи был убит 28 февраля в результате израильского авиаудара.
В Иране прощаются с аятоллой Али Хаменеи - ФОТО - ВИДЕО
В Иране началось прощание с убитым бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи.
Как передает Day.Az, церемониальные мероприятия пройдут в нескольких городах Ирана, а также в Ираке - в Наджафе и Кербеле.
Похоронят Хаменеи 9 июля в Мешхеде.
Напомним, что Аятолла Хаменеи был убит 28 февраля в результате израильского авиаудара.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре