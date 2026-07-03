В Иране прощаются с аятоллой Али Хаменеи

В Иране началось прощание с убитым бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи.

Как передает Day.Az, церемониальные мероприятия пройдут в нескольких городах Ирана, а также в Ираке - в Наджафе и Кербеле.

Похоронят Хаменеи 9 июля в Мешхеде.

Напомним, что Аятолла Хаменеи был убит 28 февраля в результате израильского авиаудара.