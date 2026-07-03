Нужно направить воспоминания в русло созидания, перевернув страницу вражды

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостьей программы стала заслуженный деятель искусств Азербайджана, музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зумруд Дадашзаде.

В беседе она рассказала о своем отношении к эксперименту в искусстве, роли Баку как центра современной музыки, о пережитом в годы карабахского конфликта и вкладе деятелей культуры в установление прочного мира на Южном Кавказе.

Говоря о современном искусстве, Зумруд Дадашзаде подчеркнула, что тяга к новому всегда была ее профессиональным ориентиром.

"Я занимаюсь музыкой современной, авангардной - той, которая рождается здесь и сейчас. У Стравинского есть знаменитое высказывание о том, что музыка сегодняшнего дня - самый интересный момент истории, самый волнующий и самый захватывающий. Композиторы и музыканты, стремящиеся к новым берегам, меня всегда очень привлекали", - сказала она.

При этом профессор отметила, что традиция остается фундаментом, но нуждается в обновлении. По ее словам, Азербайджан и Баку всегда были "той тихой гаванью, куда могли пришвартоваться корабли современной музыки" - даже когда авангард не приветствовался.

"Благодаря Гара Гараеву, благодаря его соратникам мы всегда были свидетелями того нового, что происходит в мире музыки и искусства. Мы сейчас видим, как те зерна, которые он заложил, дают всходы", - сказала гостья программы.

Отдельная часть беседы была посвящена концу 1980-х - началу 1990-х годов, когда Азербайджан столкнулся с территориальными претензиями и пропагандистской кампанией.

"Была такая эйфория, мы все были воодушевлены и верили, что впереди только прекрасное. И вдруг все это обернулось против нас: территориальные претензии, мощный пропагандистский напор на азербайджанскую идентичность и культуру, заявления о том, что мы якобы "кочевники", - вспоминает Зумруд Дадашзаде.

По ее словам, азербайджанская интеллигенция пыталась донести до мира правду всеми способами.

"Я помню, как звонила в Союзы композиторов, депутатам, пыталась объяснить ситуацию. Мой отец звонил писателю Василю Быкову, кто-то связывался с Олесем Адамовичем. Я дозвонилась в Литву и говорила с секретарем Союза композиторов. Он внимательно меня выслушал, а через год у них самих сложилась похожая ситуация, и они уже понимали, о чем речь. Потом был Ходжалы... Мы пережили много трагедий", - сказала Зумруд Дадашзаде.

Касаясь споров о принадлежности музыкального наследия, профессор сообщила о найденном ею материале 1915 года из тифлисской армяноязычной газеты "Мшак".

"В этой публикации авторы с восторгом отзываются об "Аршин мал алан" и пишут, что им очень близка восточная музыка, поскольку они веками жили среди тюрков и персов, и эта меланхоличная мелодика дает прекрасную пищу для души. Они сами это признавали", - подчеркнула она.

Зумруд Дадашзаде напомнила и об эпизоде в ходе "круглого стола" в Вильнюсе в 2003 году, где ей довелось опровергать утверждения, будто все азербайджанские композиторы "учились у Арама Хачатуряна".

"Я напомнила, что Гара Гараев - ученик Шостаковича, а Ариф Меликов - ученик Гараева. У меня с собой была книга с высказыванием самого Хачатуряна: "В самом начале моего творческого пути Узеир Гаджибеков помог мне, указал путь и оказал поддержку", - отметила профессор.

Говоря о гуманистической сущности азербайджанского народа, она обратилась к пьесе Мирзы Джалила Мамедгулузаде "Кяманча", герой которой ради музыки прощает кяманчиста-армянина в разгар столкновений 1918-1920 годов.

Говоря о нынешнем этапе, гостья программы подчеркнула, что миротворческие усилия Азербайджана грандиозны и уже оценены миром, а Южный Кавказ получил исторический шанс.

По убеждению профессора, сейчас должна идти борьба за трансформацию сознания, и свое слово здесь призваны сказать люди искусства и литературы.

"Мы соседи, и альтернативы миру нет. Никто из нас не переселится на другую планету, география - наша судьба. С молодежью нужно работать продуманно, тактично и дипломатично, основываясь на знании истории, но ориентируясь на будущее", - резюмировала Зумруд Дадашзаде.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: