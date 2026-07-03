Стал известен объем поставок азербайджанской нефти в Португалию

В январе-мае из Азербайджана в Португалию было экспортировано 395 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 222 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом.

Согласно данным, этот показатель в стоимостном выражении на 88,4 миллиона долларов США или на 28,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему меньше на 181 тысячи тонн или на 31,4%.

В январе-мае прошлого года из Азербайджана в Португалию было экспортировано 576 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 310,4 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 8,828 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавляет Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов).