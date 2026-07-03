Обязательное медстрахование в Азербайджане ждет цифровизация
В Азербайджане операции, связанные с системой обязательного медицинского страхования, планируется полностью перевести в электронный формат.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте о внесении поправок в Закон "О медицинском страховании", который был рассмотрен сегодня на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, прошедшем в формате видеоконференции.
Документ предусматривает:
- введение в законодательство понятия Фонда обязательного медицинского страхования;
- создание правовой основы для проведения всех операций, связанных с обязательным медицинским страхованием, в электронном виде через информационную систему уполномоченного государственного органа;
- отпуск лекарственных средств для амбулаторного лечения в аптеках на основании электронного рецепта, переданного через информационную систему;
- оформление свидетельства об обязательном медицинском страховании в электронном формате.
Согласно проекту, Фонд обязательного медицинского страхования будет представлять собой целевой государственный финансовый фонд, находящийся в государственной собственности, управляемый уполномоченным органом исполнительной власти и имеющий самостоятельный бюджет вне государственного бюджета.
Ожидается, что принятие поправок позволит усовершенствовать правовую базу электронных услуг в сфере обязательного медицинского страхования, законодательно закрепить использование электронных рецептов при отпуске лекарств, внедрить электронные страховые свидетельства, а также привести нормы, касающиеся оценки реабилитационных возможностей людей с инвалидностью, в соответствие с новым распределением полномочий в сфере оказания реабилитационных услуг.
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