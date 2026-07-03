Обязательное медстрахование в Азербайджане ждет цифровизация

В Азербайджане операции, связанные с системой обязательного медицинского страхования, планируется полностью перевести в электронный формат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте о внесении поправок в Закон "О медицинском страховании", который был рассмотрен сегодня на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, прошедшем в формате видеоконференции.

Документ предусматривает:

введение в законодательство понятия Фонда обязательного медицинского страхования ;

; создание правовой основы для проведения всех операций, связанных с обязательным медицинским страхованием, в электронном виде через информационную систему уполномоченного государственного органа;

отпуск лекарственных средств для амбулаторного лечения в аптеках на основании электронного рецепта , переданного через информационную систему;

, переданного через информационную систему; оформление свидетельства об обязательном медицинском страховании в электронном формате.

Согласно проекту, Фонд обязательного медицинского страхования будет представлять собой целевой государственный финансовый фонд, находящийся в государственной собственности, управляемый уполномоченным органом исполнительной власти и имеющий самостоятельный бюджет вне государственного бюджета.

Ожидается, что принятие поправок позволит усовершенствовать правовую базу электронных услуг в сфере обязательного медицинского страхования, законодательно закрепить использование электронных рецептов при отпуске лекарств, внедрить электронные страховые свидетельства, а также привести нормы, касающиеся оценки реабилитационных возможностей людей с инвалидностью, в соответствие с новым распределением полномочий в сфере оказания реабилитационных услуг.