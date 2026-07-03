В некоторых частях четырех районов Баку временно отключат воду

Сегодня в некоторых районах Баку будет временно ограничена подача воды.

Об этом сообщили Day.Az в Службе объединенного водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Причиной ограничений станет замена аварийной задвижки на водопроводной линии.

В связи с проведением работ до полудня будут наблюдаться перебои с водоснабжением в отдельных частях Наримановского, Насиминского, Ясамальского и Бинагадинского районов столицы.