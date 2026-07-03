https://news.day.az/society/1845683.html В некоторых частях четырех районов Баку временно отключат воду Сегодня в некоторых районах Баку будет временно ограничена подача воды. Об этом сообщили Day.Az в Службе объединенного водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA). Причиной ограничений станет замена аварийной задвижки на водопроводной линии.
В некоторых частях четырех районов Баку временно отключат воду
Сегодня в некоторых районах Баку будет временно ограничена подача воды.
Об этом сообщили Day.Az в Службе объединенного водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).
Причиной ограничений станет замена аварийной задвижки на водопроводной линии.
В связи с проведением работ до полудня будут наблюдаться перебои с водоснабжением в отдельных частях Наримановского, Насиминского, Ясамальского и Бинагадинского районов столицы.
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