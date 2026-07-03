В Баку пресекли схему продажи государственных сельскохозяйственных земель.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному на основании материалов, поступивших из Министерства сельского хозяйства. Расследование велось по фактам незаконного захвата и продажи земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности и находившихся в пользовании "Государственного производственного и перерабатывающего объединения "Азераграр", расположенных в поселке Рамана города Баку.

Следствием установлены обоснованные подозрения в отношении 11 человек: Галиба Алиева, Анара Гусейнова, Джейхуна Ашрафова, Араза Исмайылова, Амина Гулиева, Арифа Мамедова, Видади Расулова, Ильгара Гахраманова, Орхана Вахидова, Джейхуна Демирова и Сафы Новрузова. Им вменяются мошенничество, а также нарушение прав собственности, пользования и аренды на земельные участки.

По данным следствия, Галиб Алиев, Анар Гусейнов и Джейхун Ашрафов, действуя в составе организованной группы, самовольно захватили более 25 гектаров государственных сельскохозяйственных земель, не имея на них законных прав. Затем вместе с Аразом Исмайыловым, Амином Гулиевым, Арифом Мамедовым и Видади Расуловым они вводили покупателей в заблуждение, утверждая, что участки принадлежат им, после чего продавали землю по частям различным лицам и мошенническим путем завладевали их денежными средствами.

Аналогичным образом Ильгар Гахраманов, Орхан Вахидов и Джейхун Демиров незаконно заняли еще свыше 4 гектаров государственных земель. Позже совместно с Сафой Новрузовым, Амином Гулиевым и Видади Расуловым они также реализовывали участки, выдавая их за собственность, и получали деньги от покупателей.

На основании собранных доказательств всем обвиняемым предъявлены обвинения по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере), статье 188.3 (нарушение прав собственности, пользования или аренды в отношении земель сельскохозяйственного назначения), а также по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, осуществлявшим процессуальное руководство предварительным следствием, после чего уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе расследования государству было возвращено более 20 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, находившихся в незаконном пользовании. Кроме того, обеспечено частичное возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшим.