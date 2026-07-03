Стало известно, сколько пособий при рождении детей выплатили в Азербайджане

С начала 2026 года в Азербайджане свыше 40 тысяч граждан получили единовременное пособие при рождении ребенка.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты.

"В Азербайджане за январь-июнь 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка в проактивном порядке было назначено и выплачено 41 153 гражданам", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что выплаты произведены в связи с рождением 19 148 девочек и 22 005 мальчиков.