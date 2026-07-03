Пашинян пообещал посадить Кочаряна в тюрьму

Роберт Кочарян должен сидеть в тюрьме.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга, отметив, что судебная система страны нуждается в серьезных реформах

По его словам, судебная система страны нуждается в серьезных реформах, поскольку нынешний механизм правосудия не обеспечивает равенства перед законом.

Пашинян отметил, что граждане на улице спрашивают его, почему Кочарян до сих пор находится на свободе.

"Существует разделение властей. Законодательная и исполнительная власть не могут брать на себя функции правосудия. Я не представляю, как такие решения могут приниматься без новой Конституции. Необходимо ввести институт суда присяжных. Все действующие судьи должны пройти всестороннюю проверку на добропорядочность", - сказал премьер.

Он добавил, что состоятельные люди могут решать свои проблемы в нынешней судебной системе. По мнению Пашиняна, из-за конституционных ограничений правосудие стало "самой провальной сферой" государственного управления.

"В Армении не может быть олигархической судебной системы. Я буду каждый день бороться с этим всеми возможными средствами. Роберт Кочарян должен быть арестован. Почему я это говорю? Потому что народ сказал мне это и дал мне такой мандат", - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что это касается не только Роберта Кочаряна.

"Все они будут арестованы", - добавил премьер.