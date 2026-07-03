«Nar» провел тренинги по маркетингу и карьерному развитию для студентов в Гяндже

Выгодный мобильный оператор "Nar", уделяющий особое внимание развитию регионов, организовал для студентов Азербайджанского технологического университета (АТУ) в Гяндже тренинги по маркетингу и карьерному развитию.

В ходе первого в истории Nar тренинга по маркетингу, участники изучили современные подходы к маркетингу и коммуникациям, бренд-идентичность, контент-стратегия, принятие решений на основе данных, персонализированные коммуникации и инфлюенс-маркетинг. В ходе тренинга по карьерному развитию студентам были представлены практические рекомендации по успешному старту карьеры, подготовке к собеседованиям, работе в корпоративной среде и непрерывному профессиональному развитию.

Данные тренинги, разработанные и проведённые специалистами департамента управления персоналом и департамента маркетинга "Nar", были основаны на профессиональном опыте и реальных бизнес-кейсах. Помимо передачи практических знаний студентам, инициатива была на ознакомление студентов с требованиями работодателей и особенностями рабочей среды в локальном бизнес-секторе.

"Nar" продолжает сотрудничество с Азербайджанским технологическим университетом, внося вклад в развитие знаний и навыков молодёжи, а также в укрепление кадрового потенциала регионов. Поддержка подготовки профессиональных кадров осуществляется в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности "Nar". Более подробную информацию об инициативах мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 7 лет "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.