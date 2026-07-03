Открыт новый пункт спасения на водах "Бильгя"

В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку состоялось открытие нового спасательного пункта "Бильгя" Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана. В рамках мероприятия также была представлена новая специализированная техника, поступившая на вооружение службы.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в церемонии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Отмечается, что новый модульный спасательный пункт оснащен всем необходимым оборудованием, а для водолазов-спасателей созданы современные условия для несения службы. Кроме того, в настоящее время продолжается строительство еще 20 подобных модульных пунктов: восемь из них возводятся в Баку и Абшеронском районе, еще двенадцать - в других регионах страны.

В числе новой техники, переданной Государственной службе, - десять четырехметровых резиновых лодок с пластиковым дном, десять гидроциклов Yamaha и десять подвесных моторов Mercury 25. Благодаря высокой маневренности, удобству эксплуатации и простоте обслуживания эта техника позволит повысить эффективность спасательных операций и уровень безопасности граждан на водных объектах.

Выступая на мероприятии, Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что благодаря постоянному вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева материально-техническая база МЧС регулярно модернизируется, а подразделения ведомства оснащаются современной спасательной, противопожарной и другой специализированной техникой. По его словам, обеспечение безопасности людей на водах остается одним из ключевых направлений деятельности министерства, в связи с чем были даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию работы в этой сфере.