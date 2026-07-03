"Наполи" определился с новым главным тренером

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри возглавил футбольный клуб "Наполи".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу неаполитанского клуба, о назначении нового главного тренера было объявлено официально.

Для Аллегри это своеобразное возвращение в "Наполи". В сезоне-1997/1998 он защищал цвета команды в качестве футболиста, а тренерскую карьеру начал в 2003 году. За это время специалист успел поработать с "Ювентусом", "Кальяри" и "Миланом", добившись значительных успехов в итальянском футболе.

Аллегри считается одним из самых титулованных и опытных тренеров Италии. По итогам прошлого сезона его "Милан" занял пятое место в чемпионате страны. Теперь перед новым наставником "Наполи" поставлена задача успешно подготовить команду к новому сезону и бороться за высокие позиции в Серии А.