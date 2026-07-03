Премьер Молдовы объявил о своей отставке

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Сегодня завершается мой срок на посту премьер-министра. Я принял это назначение с чувством большой ответственности и уверенностью, что смогу изменить ситуацию к лучшему. Однако, когда понял, что больше не могу исполнять свои обязанности в соответствии с собственными принципами и убеждениями, решил уйти", - написал он.

Он подчеркнул, что продолжит служить стране независимо от того, будет ли работать в государственном или частном секторе.

Напомним, что Александр Мунтяну возглавил правительство 1 ноября 2025 года.