https://news.day.az/world/1845711.html Премьер Молдовы объявил о своей отставке Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети. "Сегодня завершается мой срок на посту премьер-министра. Я принял это назначение с чувством большой ответственности и уверенностью, что смогу изменить ситуацию к лучшему.
Премьер Молдовы объявил о своей отставке
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети.
"Сегодня завершается мой срок на посту премьер-министра. Я принял это назначение с чувством большой ответственности и уверенностью, что смогу изменить ситуацию к лучшему. Однако, когда понял, что больше не могу исполнять свои обязанности в соответствии с собственными принципами и убеждениями, решил уйти", - написал он.
Он подчеркнул, что продолжит служить стране независимо от того, будет ли работать в государственном или частном секторе.
Напомним, что Александр Мунтяну возглавил правительство 1 ноября 2025 года.
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