Назван самый популярный браузер в Азербайджане
Google Chrome сохраняет лидерство по популярности в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные Центра статистики Global Stats, доля Google Chrome на рынке составила 80,28 процента в июне, снизивщись на 0,76 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.
За этот период доля интернет-браузера Safari на рынке Азербайджана составила 7,07 процента (снизилась на 1,18 процентных пункта).
Следующую строчку в списке занял интернет-браузер Firefox. Так, доля этого интернет-браузера на рынке Азербайджана выросла на 2,45 процентных пункта и составила 5,04 процента.
За этот период доля интернет-браузера Samsung увеличилась на 1,16 процентного пункта, до 4,56 процента, а доля Opera уменьшилась на 0,79 процентного пункта, до 1,04 процента.
Доля рынка интернет-браузера Edge за отчетный период увеличилась на 0,07 процентных пункта и составила 1,51 процента.
В июне этого года доля интернет-браузера Brave снизилась на 0,17 процентного пункта и составила 0,14 процента.
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