"Имишли" готовит презентацию нового логотипа

Футбольный клуб "Имишли" продолжает обновление перед новым сезоном. После назначения Фарида Намазова главным тренером команда готовится представить новую клубную эмблему.

Как передает Day.Az со ссылкой на futbolpress.az, презентация обновленного логотипа состоится уже сегодня. С новой символикой "тигры" будут выступать начиная со следующего сезона.

Стоит отметить, что ранее ребрендинг провел и "Шафа", завоевавший право выступать в Премьер-лиге.

Напомним, в минувшем сезоне Премьер-лиги Азербайджана "Имишли" финишировал на девятом месте.