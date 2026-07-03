Хикмет Гаджиев и Джеффри Сакс обменялись мнениями по региональной повестке

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с профессором экономики Джеффри Саксом.

Как передает Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети "X".

"Провел содержательную встречу со всемирно известным профессором экономики Джеффри Саксом во время его визита в Баку. Мы обменялись мнениями по вопросам устойчивого развития, геополитики и геоэкономики, а также обсудили концепцию Большого Каспийского региона, возрастающую роль Азербайджана как средней державы, нашу мирную повестку и важность региональной ответственности.

Его инициатива под названием "Marco Polo - Drive of Peace", предусматривающая путешествие по маршруту Восток-Запад на электромобилях, является вдохновляющим примером продвижения диалога и взаимосвязанности", - говорится в публикации.