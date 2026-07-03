https://news.day.az/politics/1845729.html Рашад Набиев провел переговоры со спецпосланником генсека ООН - ФОТО Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился со специальным посланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства Азербайджана.
Рашад Набиев провел переговоры со спецпосланником генсека ООН - ФОТО
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился со специальным посланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства Азербайджана.
Отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы усиления безопасности дорожного движения, защиты пешеходов и других участников дорожного движения, а также расширения международного сотрудничества в этой сфере.
В то же время была предоставлена подробная информация о реформах и работе, проводимой в направлении обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.
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