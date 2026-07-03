Рашад Набиев провел переговоры со спецпосланником генсека ООН

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился со специальным посланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства Азербайджана.

Отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы усиления безопасности дорожного движения, защиты пешеходов и других участников дорожного движения, а также расширения международного сотрудничества в этой сфере.

В то же время была предоставлена подробная информация о реформах и работе, проводимой в направлении обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.